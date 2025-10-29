Tohtoročný 23. ročník festivalu spevákov slovenských ľudových piesní Rozospievaný Sriem sa uskutoční v nedeľu 16. novembra v staropazovskej divadelnej sále o 18.00 hodine. Organizátorom festivalu je Miestny odbor Stará Pazova Matice slovenskej v Srbsku v spolupráci s miestnym SKUS hrdinu Janka Čmelíka.
Včera večer sa v miestnostiach spolku konalo druhé zasadnutie Organizačného výboru festivalu, ktoré viedol predseda Zdenko Uheli, ktorý je zároveň aj predsedom spolku a matičného miestneho odboru.
V súťažnej časti festivalu sa zúčastní 15 spevákov: 8 spevákov v mladšej a 7 spevákov v staršej vekovej skupine, a to zo šiestich prostredí: z Boľoviec, Erdevíka, Lugu, Dobanoviec, Starej Pazovy, ako aj chorvátskeho Iloku. Na schôdzi vymenovali tri poroty – odbornú porotu, porotu obecenstva (predstavitelia dedín, z ktorých vystupujú speváci) a porotu pre kroj.
Po súťažnej časti ani tentoraz nebude chýbať revuálna časť, v ktorej sa predstavia tamojší nádejní speváci a účastníci viacerých cezpoľných a zahraničných festivalov. Sprevádzať ich bude orchester zo Starej Pazovy, ktorý zabezpečí hudobný sprievod aj v súťažnej časti. Vedúcim ľudového orchestra je Mário Mitnáver.