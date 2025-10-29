Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva vo vláde Srbska Dragan Glamočić oznámil nové podporné opatrenia a zavedenie špeciálnej národnej značky Narodené a vychované v Srbsku.
Glamočić pripomenul, že štát pravidelne vypláca stimuly v chove hospodárskych zvierat a že pravidelne prichádzajú dotácie na výkrm ošípaných, prasníc a ďalších kategórií. Ako povedal, každá výkrmná ošípaná bude podporená sumou 1 500 dinárov a čoskoro bude vyhlásená verejná výzva na nákup nových zariadení v chove hospodárskych zvierat.
Minister poukázal na to, že dobrým príkladom domáceho podniku je taký podnik, ktorý spája chov hospodárskych zvierat, spracovanie a trh do jedného komplexného výrobného systému – od poľa až po stôl.
„Takíto výrobcovia zachovávajú hodnotu, tradíciu a meno svojho regiónu, a preto štát podporuje takýchto ľudí a projekty,“ zdôraznil. Zároveň oznámil zavedenie špeciálnej národnej značky Narodené a vychované v Srbsku, ktorá spotrebiteľom zaručí pôvod a kvalitu domácich výrobkov. Podľa jeho slov je cieľom, aby si občania boli istí pôvodom výrobkov, ktoré kupujú, a takéto značky budú definované zákonom a budú znamenať ochranu pre spotrebiteľov aj výrobcov, ktorí rešpektujú predpisy a tradície.
Zdroj: srbija.gov.rs