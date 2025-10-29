Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol s predsedníčkou Senátu Uzbeckej republiky Tanzilou Narbajevovou.
Na stretnutí hovorili o posilňovaní medziparlamentnej spolupráce, výmene skúseností v legislatíve a väčšej účasti našich inštitúcií v regionálnych iniciatívach.
„Osobitnú pozornosť sme venovali prehlbovaniu celkových vzťahov medzi Srbskom a Uzbekistanom – od ekonomiky a investícií, cez poľnohospodárstvo, energetiku a digitalizáciu, až po kultúru, vzdelávanie a prepojenie mladých ľudí – s cieľom podporiť konkrétne projekty. Som presvedčený, že dnešné rozhovory prispejú k ďalšiemu zblíženiu našich krajín, lepšej spolupráci našich parlamentov a novým podnetom pre rozvoj komplexného partnerstva,“ napísal prezident Vučić.