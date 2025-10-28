Už dlhé desaťročia v povedomí Petrovčanov rezonuje 28. október ako spomienka na trpký deň, keď maďarskí okupanti presne na tento deň roku 1941 dali obesiť petrovských mladíkov na nádvorí niekdajšieho obecného domu ako odvetu po akcii pálenia troch konopární v Petrovci. Už v roku 1941 v Petrovci sa organizovane šlo do boja proti fašistom a nezadlho potom padli aj prvé obete. Po veľkej akcii pálenia konopí na konopárňach v septembri 1941 začiatkom októbra bolo uväznených desiatok aktivistov.
Pripomínanie si 28. októbra obecná lokálna samospráva zorganizovala i dnes o 10. hodine na tom historickom mieste, kde je postavený i mramorový pamätník a položené kamenné dosky s ich menami. Toho dňa v Petrovci okupanti obesili osem prvobojovníkov: na šibeniciach skončili Rudo Hrubík, Branislav Mokić, Ljubomir Doroslovački, Pavel Ďuga, Ján Marčok, Martin Hrubík, Ján Labát a Jovan Žeravljev. Ostatní boli odsúdení na dlhoročné väzenie.
Už roky tento spomienkový deň je v znamení hesla a veršov Paľa Saba Bohuša: Kto v pravde vedel umierať neumrel. Lebo ho živí v srdciach ponesú. Na nádvorí súčasného Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci predstavitelia obce kladením vencov si aj tohto roku pripomenuli 84 rokov od tragického popravenia bojovníkov za slobodu v národnooslobodzovacom boji. Vence položili i predstaviteľky Matice slovenskej v Srbsku a MOMS Petrovec. Primeraný príhovor pri tom mala i predsedníčka obce Viera Krstovská a v krátkom kultúrnom programe hymnické piesne zaspieval chór žiakov Základnej školy Jána Čajaka pod vedením Maríny Kaňovej a veršami a spomienkovými slovami sa prihovorili aj Miroslava Ušiaková a Ksenija Vujačićová, žiačky petrovského gymnázia.
Potom sa zástup žiakov a občanov pešo pohol k spoločnej hrobke padlých bojovníkov na partizánskom cintoríne, kde veniec a kvety okrem predstaviteľov samosprávy položili aj spolkárky zo Spolku petrovských žien, Miestnej organizácie penzistov Báčsky Petrovec i žiaci. Prihovoril sa i poverenec miestnej samosprávy pre Báčsky Petrovec Ján Lačok a Ksenija Vujačićová veršami barda našej literatúry Paľa Bohuša uzavrela tento spomienkový program.
Keď ide o toto obdobie, teda o Národno-oslobodzovací boj a druhú svetovú vojnu, známe je, že účinkovalo úhrnne 800 Petrovčanov, z čoho 72 obetovali svoje životy za slobodu. Z územia celej obce v NOB sa zúčastnilo takmer 1 500 bojovníkov a na dvore petrovského gymnázia v jeseň 1944 bola formovaná i 14. Vojvodinská úderná slovenská brigáda, ktorej príslušníci bojovali za oslobodenie Juhoslávie aj na územiach Chorvátska a Bosny a Hercegoviny.