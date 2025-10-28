Zavádzanie nového vstupno-výstupného systému Európskej únie (EES) na maďarsko-srbských hraničných priechodoch sa začal dnes o 8.00 h na hraničnom priechode Tompa – Kelebija, oznámil Generálny konzulát Maďarska v Subotici.
Na priechode Röszke – Horgoš sa systém EES začne zavádzať 4. novembra a do 11. novembra bude implementovaný aj na ostatných hraničných priechodoch medzi Maďarskom a Srbskom.
Uvádzajú, že maďarská pohraničná polícia vytvorí každému cestujúcemu z tretích krajín, vrátane občanov Srbska, elektronický spis, ktorý bude obsahovať fotografiu tváre a odtlačky prstov.
Na hraničných priechodoch sú zriadené registračné stánky a policajní príslušníci budú usmerňovať vozidlá do osobitných jazdných pruhov, ktorých cestujúci sa musia zaregistrovať.
Generálny konzulát vo svojom oznámení vysvetľuje, že cestujúci s pasmi EÚ budú cestovať ako doteraz, pretože sa pre nich nič nemení.