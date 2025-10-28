Prezident Srbska Aleksandar Vučić pricestoval so svojou manželkou Tamarou na oficiálnu návštevu Uzbeckej republiky, kde pobudne do 31. októbra.
Počas oficiálnej návštevy Taškentu sa prezident Vučić stretne s prezidentom Uzbekistanu Šavkatom Mirzijojevom. Po stretnutí sa zúčastnia na podpisovaní série bilaterálnych dokumentov.
Plán návštevy zahŕňa aj samostatné stretnutia prezidenta republiky s predsedníčkou parlamentu Tanzilou Narbajevovou a ďalšími vysokými predstaviteľmi Uzbeckej republiky, ako aj so zástupcami veľkých spoločností so záujmom o investovanie v Srbsku.
V rámci tejto oficiálnej návštevy sa prezident Vučić zúčastní aj na 43. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO, ktoré sa bude konať v Samarkande.
„Očakávam, že návšteva Uzbekistanu bude dôležitým krokom v ďalšom rozvoji priateľských a partnerských vzťahov medzi našimi dvoma krajinami. Som presvedčený, že prostredníctvom otvoreného a obsahovo bohatého dialógu, ako aj podpisovaním série bilaterálnych dokumentov, dodatočne posilníme naše politické väzby, zlepšíme hospodársku spoluprácu, ako aj prepojenie v oblasti infraštruktúry, poľnohospodárstva, vzdelávania, kultúry a digitálnych technológií,“ napísal prezident na svojom facebookovom profile.