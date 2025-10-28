Pred týždňom, presnejšie 21. októbra, sa začala sezóna 2025/2026, zároveň 80. ročník NBA ligy. Základná časť sa skončí 12. apríla 2026 a plánované je, že sa v tejto sezóne uskutoční aj tretí ročník sezónneho turnaja NBA Cup. Zápas hviezd, čiže NBA All-Star, je naplánovaný na 15. februára 2026 v Inglewoode v Kalifornii.
Titul obhajuje Oklahoma City Thunder. Sezónu veľmi dobre otvorili aj basketbalisti Denver Nuggets, ktorí v treťom kole v noci nadnes porazili Minnesota Timberwolves výsledkom 127 : 114.
Hráči klubu zo štátu Colorado tak dosiahli svoje druhé víťazstvo v novej sezóne. Denver zlomil zápas v tretej štvrtine, keď sa dokázal vrátiť z manka, ktoré mal na polčase, a potom už získaný náskok udržal až do konca. Hoci Minnesota nastúpila bez svojho najlepšieho hráča Anthonyho Edwardsa, ktorý bude mimo hry približne dva týždne, odohrala veľmi dobre.
Zápas opäť ozdobil novým triple-double Nikola Jokić. Náš pivot dokázal tretíkrát z troch zápasov dosiahnuť dvojciferné čísla v troch najdôležitejších štatistických kolónkach, keďže sa mu to podarilo aj v dueloch s Golden State Warriors na štarte, v ktorom Denver po predĺžení prehral, a potom aj v triumfe nad Phoenixom.
Veľkú pomoc v treťom zápase mal Jokić v Jamalovi Murrayovi, ktorý predviedol najlepší výkon od začiatku sezóny a dal fanúšikom Nuggets veľa dôvodov na spokojnosť.
Prvá štvrtina bola veľmi vyrovnaná, no v druhej sa Minnesote podarilo vytvoriť o niečo väčší náskok a s ôsmimi bodmi náskoku odišla na prestávku. Denver však tretiu štvrtinu vyhral s rozdielom 16 bodov a vysoké tempo udržal aj v poslednom kvartáli, čím odrazil útoky súpera.
Jokić zaznamenal 25 bodov, mal tiež 19 doskokov a 10 asistencií. Murray strelil až 43 bodov a veľký príspevok z lavičky priniesol Tim Hardaway Junior s 20 bodmi. Minnesotu viedol Jaden McDaniels s 25 bodmi a o bod menej pridal Julius Randle.
Jokić po zápase s Minnesotou povedal, že Jamal Murray je najzaslúžilejší za nové víťazstvo, ako aj to, že si ešte stále zvykajú na nových spoluhráčov.
„Snažíme sa zvyknúť si jeden na druhého. Urobili sme zmeny počas leta a teraz sa zohrávame. Skúšame aj formáciu, v ktorej sme Jonas Valančiūnas a ja na palubovke spoločne. Máme veľa možností a myslím, že môžeme byť túto sezónu dobrí,“ komentoval Nikola Jokić.
Denver hrá ďalší zápas v noci zo stredy na štvrtok a stretne sa s New Orleans Pelicans, zatiaľ čo Minnesota Timberwolves čaká duel s LA Lakers.
Dlhá NBA sezóna je pred nami
Samozrejme, že sezóna je len na začiatku a je veľmi dlhá a napínavá. Zvlášť je preto ťažké predpokladať, ktoré tímy nakoniec dosiahnu najlepší výkon v regulárnej časti, ale na základe zmien (aj) v Denveri by nebolo prekvapením, ak tím, v ktorom hrá Nikola Jokić, znovu sa bude uchádzať o NBA prsteň.
Spomenutý aktuálny šampión Oklahoma City vstúpil do sezóny maximálne a má skóre 4 : 0, ale v úvodných dvoch dueloch hrali predĺženia.
Maximálny je ešte len San Antonio Spurs, ktorý si na sezónu za nami určite nebude spomínať s radosťou, lebo boli jedným z najslabších tímov Západu a boli ďaleko od postupu do play-off.