Seniori Volejbalového klubu Kulpín v nedeľu 26. októbra uhostili volejbalový tím VK Borac zo Starčeva.
VK Kulpín hral s oslabeným tímom, takže sa aj tréner Boris Relota zapojil do hry.
Kulpínčania hrali kvalitne a prvý set po veľmi napínavej hre zvíťazili výsledkom 25 : 23. V druhom sete bola hra ešte ťažšia a neistejšia a súperovi zo Starčeva sa podarilo tento set vyhrať výsledkom 24 : 26. V nasledujúcom treťom sete Kulpínčania robili časté chyby, čo hostia využili vo svoj prospech a aj tento set dostali výsledkom 20 : 25.
Vo štvrtom sete tréner Relota motivoval kulpínskych hráčov a domáci dali maximálny výkon a vyhrali set výsledkom 25 : 14. A aj v tie-breaku domáci dominovali a set skončili výsledkom 15 : 11.
Za VK Kulpín hrali: Boris Relota, Darko Ćirić, Erik Kreko, Maksim Teslić, Duško Babić, Nemanja Petrović, Vuk Barišić, Ilija Ljubojević, Uroš Gajić, Aleksandar Stančul a Vučeta Peškin.
V nasledujúcom kole Kulpínčania hosťujú vo Futogu.