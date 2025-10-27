Minister pre európske integrácie Nemanja Starović dnes vyhlásil, že Srbsko je veľmi blízko uskutočneniu volieb členov Rady REM a prijatiu zákona o jednotnom zozname voličov, čím, ako uviedol, opäť odomkne možnosť otvorenia Klastra 3 do konca roka. Zdôraznil tiež, že uznanie takzvaného Kosova nie je formálnou podmienkou pre členstvo v EÚ.
Starović dodal, že Srbsko je veľmi blízko dokončeniu súboru prevzatých reformných záväzkov a že v súvislosti s voľbou členov Rady REM v posledných týždňoch došlo k istému pokroku, pričom očakáva, že veľmi skoro budú prijaté zmeny a doplnenia zákona o jednotnom zozname voličov.
Hovoriac o výzvach z EÚ, aby sa Srbsko vzdialilo od Moskvy a Pekingu, Starović uviedol, že dva základné princípy srbskej zahraničnej politiky sú vojenská neutralita a politická nezávislosť. Pokiaľ ide o proces pristúpenia k EÚ, povinnosťou Srbska je postupne zosúlaďovať svoju zahraničnú politiku so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou Európskej únie.
Starović poukázal na to, že dynamika rozširovania je podmienená politickými okolnosťami, a preto je pre Srbsko dôležité uskutočňovať reformy, aby mohlo otvárať nové klastre.