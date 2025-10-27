Na Novosadskom veľtrhu bude zajtra otvorená dvojdňová Regionálna konferencia a veľtrh See Energy 2025, ktorá je venovaná podpore udržateľných energetických riešení a posilňovaniu spolupráce v energetickom sektore v regióne.
V centre pozornosti konferencie budú najnovšie technológie, politiky a trendy. Okrem odborných panelov a prezentácií budú mať účastníci príležitosť vymieňať si skúsenosti, nadväzovať obchodné kontakty a objavovať nové možnosti spolupráce. Očakáva sa účasť vyše 350 účastníkov z priemyslu, energetického sektora, finančných inštitúcií a medzinárodných organizácií.