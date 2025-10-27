Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s predstaviteľmi Misie Medzinárodného menového fondu v Srbsku na čele so šéfkou Misie Annette Kyobe, s ktorými hovoril o aktuálnych ekonomických pohyboch, fiškálnej politike a reformných prioritách Srbska.
Podľa slov prezidenta hovorili o kľúčových témach, medzi ktorými boli fiškálne pravidlá a význam dosiahnutia cieľového deficitu, zvýšenie platov vo verejnom sektore v súlade s dohodnutým rámcom, ako aj fiškálne riziká týkajúce sa verejných podnikov a miestnych samospráv. Osobitná pozornosť bola venovaná aj opatreniam na obmedzenie obchodných marží, novým legislatívnym riešeniam v oblasti trhovej regulácie a ochrany spotrebiteľa, ako aj plánom na ďalšiu liberalizáciu trhu a posilnenie konkurencie.