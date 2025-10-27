Aj v Báčskom Petrovci pod rúškom noci vyčíňajú vandali. Najnovšie sa pod ich drobnohľad dostal Mostík Zuzky Medveďovej na Ulici generála Štefánika, ktorý slúži ako turistická atrakcia pre cezpoľných a aj miesto oddychu a relaxu na priľahlých lavičkách.
V uplynulom období, aj počas noci, sa na tej lokalite zhromažďovali skupiny mladistvých osôb. Výsledkom toho je zdemolované a odtrhnuté drevené zábradlie na mostíku, ako aj jedna poškodená drevená podpora na zábradlí. Tie niekto pod rúškom noci vytrhal, čím poškodil mostík a spôsobil, že sa stal menej bezpečným. Na tom mieste totiž môže niekto, predovšetkým menšie deti, spadnúť do vody Begeja.
Vandali tieto drevené časti Mostíka Zuzky Medveďovej potom pohádzali do vody.