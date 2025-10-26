Ako to niekoľkokrát odznelo v rámci programu osláv – Šafárikovská rodina, čiže Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade oslávilo svoje 105. výročie v sobotu 25. októbra v Mestskej koncertnej sieni v Novom Sade.
Oslava tohto úctyhodného výročia pod názvom Som koreň a vetva sa začala slávnostnou akadémiou, v rámci ktorej privítali podpredsedu Pokrajinskej vlády Tomislava Žigmanova, predsedníčku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanku Petrákovú, úradujúceho náčelníka Správy pre kultúru Mesta Nový Sad Aleksandra Belića, riaditeľku Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Annu Spevákovú, predstaviteľku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milinku Sklabinskú, ako aj novosadského farára Branislava Kulíka, ktorí sa prítomným aj prihovorili. Ale na začiatku sa prihovorila predsedníčka SKC P. J. Šafárik Vierka Marčoková-Cerovská.
Na slávnostnej akadémii odzneli krátke dejiny, ako aj činnosť spolku za posledných 5 rokov. Predsedníčka Vierka Marčoková-Cerovská a podpredseda Ivan Valent udelili aj ďakovné listiny inštitúciám a tým, ktorí priložili ruky k práci spolku za posledných 5 rokov fungovania Šafárika. Akadémiu moderovala Martina Benková.
Vo foyeri pred Mestskou koncertnou sieňou bola nainštalovaná výstava fotografií členov spolku z rôznych vystúpení, zájazdov, ako aj skúšok, ktoré si návštevníci mohli pozrieť pred galakoncertom.
Na galakoncerte, ktorý si prišlo pozrieť mnohopočetné obecenstvo, predstavili 5-ročnú činnosť tohto spolku a vystúpilo okolo 100 členov, čiže všetky odbočky: ľudový orchester, ženská spevácka skupina, Detský folklórny súbor Šafáriček, mužská spevácka skupina, folklórny súbor, staršia ženská spevácka skupina, folklórny súbor seniorov, ako aj divadelná odbočka.
Galakoncert uzavrela predsedníčka Marčoková-Cerovská. „Sme koreň a vetva, sme folklór, ktorý žije. Dnes večer sme si pripomenuli i zašlé časy. Spomenuli sme si to, ako niekedy bolo. Dnes večer ste mali príležitosť vidieť tých, ktorí to robia dnes v našej šafárikovskej rodine. Videli ste náš rodinný príbeh a našu rodinu. Videli ste tých, ktorí sú hrdí na svoje korene a tradíciu a zároveň sú ich pokračovateľmi i nositeľmi a šíriteľmi,“ povedala predsedníčka a vyzvala na javisko všetkých účinkujúcich.