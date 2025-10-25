Staropazovský lokálny parlament zasadal včera vo veľkej obecnej zasadačke tzv. Bielej budovy. Na 12. v poradí zasadnutí ZO Stará Pazova, ktoré viedla predsedníčka Nataša Erorová, výborníci prerokovali a schválili úhrnne 19 bodov rokovacieho programu. Schôdze sa zúčastnilo 40 výborníkov (z úhrnne 53) a prítomný bol aj Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova so spolupracovníkmi.
Medzi významnejšími bodmi bolo schvaľovanie opravného rozpočtu obce, ktorý je zväčšený o viac než 150 miliónov dinárov a teraz vynáša takmer 4 miliardy a 850 miliónov dinárov. Súbežne s týmto bodom potrebné zelené svetlo dostali aj štyri doplnkové body rokovacieho programu, ktoré sa vzťahovali na výmeny a doplnky hospodárenia vo verejných podnikoch Čistoća, Vodovod a kanalizácia, Toplana a Urbanizam.
Namiesto Ksenije Savićovej, ktorá podala demisiu, novou obecnou prokurátorkou je Vanja Gagićová, právnička s dlhoročnou skúsenosťou v Obecnej správe Obce Stará Pazova. Schválené je aj rozhodnutie o utvorení komisie na realizáciu výberového konania na výber riaditeľov verejných podnikov, ako aj návrh Výborníckej skupiny Aleksandar Vučić – Pazova sutra na vymenovanie zástupcu člena Obecnej volebnej komisie Obce Stará Pazova v stálom zložení.
Na zasadnutí staropazovského obecného parlamentu sú odvolaní, respektíve vymenovaní aj noví členovia školských výborov v jednotlivých základných a stredných školách a taktiež došlo k zmene zloženia správnych rád v PU Poletarac Stará Pazova a tamojšej Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića.
Posledným bodom boli výbornícke otázky a odpovede.