Podľa Zákona o bezpečnosti v cestnej premávke od 1. novembra do 1. apríla je záväzné, aby automobil mal všetky štyri zimné pneumatiky. Z Auto-moto zväzu Srbska vyzývajú šoférov, aby využili priaznivé poveternostné podmienky na prípravu vozidiel na jazdu po snehu, ľade alebo poľadovici.
„Dezén na pneumatikách musí mať minimálne štyri milimetre. Pokiaľ ide o zimné podmienky jazdy, očakávame, že vodiči okrem toho budú musieť mať aj zariadenia na zvýšenie trakcie, ktoré sú nevyhnutné mimo obývaných oblastí, pretože nás čaká sneh a množstvo zrážok,“ vyhlásili z Auto-moto zväzu Srbska.