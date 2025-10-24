V Starej Pazove dnes otvorili továreň nemeckej spoločnosti Mühlbauer na výrobu biometrických dokumentov s využitím umelej inteligencie a úplnou automatizáciou. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj prezident Srbska Aleksandar Vučić, ktorý sa hneď po príchode do továrne stretol s vedením spoločnosti.
Na otvorení bola prítomná aj nemecká veľvyslankyňa v Srbsku Anke Konrad.
Továreň bude mať viac ako 150 zamestnancov a hodnota investície je vyššia ako 20 miliónov eur. Továreň v Starej Pazove po prvýkrát aplikuje najnovšie technológie založené na umelej inteligencii a úplnej automatizácii výroby dokumentov, čím Srbsko získa najmodernejšiu továreň v tomto odvetví v Európe aj mimo nej.