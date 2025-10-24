Múzeum vojvodinských Slovákov s Galériou Zuzky Medveďovej zverejnilo výzvu na predkladanie príspevkov na 15. výtvarnícke snemovanie, ktoré sa uskutoční 13. decembra 2025 v Báčskom Petrovci.
Téma snemovania je zameraná na zhrnutie poznatkov a počinov súčasných slovenských vojvodinských akademických umelcov. Na konferencii uvítajú príspevky, v ktorých si pripomíname životné jubileá významných umelcov, na dosiahnuté úspechy či prezentáciu súčasnej tvorby umelcov.
Organizátori vyzývajú záujemcov, aby najneskôr do 1. 12. 2025 poslali prihlášky s uvedením názvu a prezentácie / príspevky na e-mailovú adresu. Prezentácie budú pripravené v notebooku, odkiaľ budú spustené v súlade s programom a prezentujúcimi.
Všetky odprezentované príspevky budú zverejnené v zborníku zo snemovania.
Prihlášku treba zaslať na adresu: muzejvs@gmail.com.