V Obecnej knižnici Kovačica bola včera predstavená kniha Osamdesetologija autora Nikolu Petkova z Crepaje. Ide o obsiahlu fotografickú antológiu, ktorá mapuje rôzne oblasti spoločenského života v 80. rokoch dvadsiateho storočia v Crepaji a na území Kovačickej obce.
Prítomných privítal riaditeľ Obecnej knižnice Kovačica Slobodan Stevanovski a v pokračovaní o aktuálnej knihe hovoril autor Nikola Petkov, širšej verejnosti známy aj ako ilustrátor, karikaturista a niekdajší spolupracovník Hlasu ľudu. Súčasťou prezentácie bola projekcia fotografií, ktoré sú so sprievodnými textami zaradené do knihy Osamdesetologija. Autor hovoril o príprave tohto vydania a komentoval jednotlivé časti týkajúce sa kultúrneho a spoločenského života mládeže, pracovných akcií, športovej činnosti, hospodárstva, politických aktivít a každodenného života.
Kniha obsahuje viacero stoviek fotografií, ktoré vznikali v rámci fotoklubu Mládežníckej organizácie v Crepaji. Autor ich v priebehu desaťročí uschovával vo svojom archíve a nakoniec publikoval v podobe tejto fotografickej antológie.