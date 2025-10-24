Prvý zápas novej volejbalovej sezóny pionieri Volejbalového klubu Kulpín odohrali v stredu 22. októbra. Sily si zmerali s hosťujúcim tímom VK Jednota zo Starej Pazovy, ktorý vlani patril medzi osem najlepších juniorských tímov. Zápas sa skončil výsledkom 3 : 1.
Kulpínčania mali v tíme o päť hráčov menej, no ani to im neprekážalo, aby sa maximálne snažili a nevzdávali.
Prvý set, plný napätia a bojovnej hry, Kulpínčania prehrali, ale nasledujúce tri sety vyhrali.
Všetci mladí volejbalisti sú dorastenci kulpínskej volejbalovej školy, ktorá už tri roky úspešne pripravuje kvalitných hráčov, ktorí postupne prechádzajú do prvého tímu VK Kulpín.
Za Kulpín hrali juniori: Nemanja Prodanov, Sergej Lovre, Adrijan Šimo, Matej Novak, Tibor Martuliak, Pavle Baranašić, Dušan Popov, Miljan Ćirović, Aleksa Radosavljev. Trénerom pionierov je Boris Relota.
V stredu 29. októbra budú hrať doma proti VK Srem zo Sriemskej Mitrovice.