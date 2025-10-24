Podľa informácií z internetovej stránky Miestneho spoločenstva Kysáč sa predseda Rady MS Ján Vozár a člen rady MS Ján Pálik včera v Mestskej radnici stretli s členkou Mestskej rady pre ekológiu, energetickú účinnosť a ochranu životného prostredia Vanjou Petkovićovou a zástupkyňou náčelníčky Mestskej správy pre ochranu životného prostredia Jelenou Moravskou. Témou stretnutia bolo zlepšenie ochrany životného prostredia a realizácia konkrétnych opatrení na území Kysáča.
Diskutovalo sa o viacerých prioritných otázkach – o odstraňovaní čiernych skládok, umiestnení kontajnerov na triedený odpad, iniciatívach za zalesňovanie, ako aj o aktívnejšom pôsobení príslušných služieb v teréne. Na stretnutí sa prispelo k dohovoru, aby sa uskutočnili prehliadky kritických lokalít a priame rozhovory s obyvateľmi, aby sa problémy riešili od základu – s dôrazom na vzájomné porozumenie a spoluprácu.
Konkrétne opatrenia budú predstavené primátorovi Mesta Nový Sad. Členovia MS Kysáč zároveň predstavili návrh budúceho rozvoja Kysáča v oblasti ochrany životného prostredia – prostredníctvom plánovitého, udržateľného prístupu a s podporou Mesta Nový Sad.