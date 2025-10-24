V dňoch 15. a 17. októbra 2025 sa v Nadlaku konala 20. Putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoškolákov. Ide o spoločný dolnozemský projekt Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku a Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, ktorý finančne zabezpečuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Trojdňové podujatie sa konalo na pôde Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku, v Nadlaku. Na tejto edícii Putovnej súťaže prezentovaných bolo 22 prác 31 žiakov s témami slovenskej kultúry, histórie, literatúry, gastronómie, známych osobností a tradície dolnozemských Slovákov. Účinkovali žiaci z čabianskeho Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia, budapeštianskej Materskej školy, všeobecnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským, nadlackého Teoretického lýcea Jozefa Gregora Tajovského, Teoretického lýcea J. Kozáčeka v Bodonoši, z Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici a Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.
Súťaž sledovala a práce hodnotila štvorčlenná odborná porota, ktorej predsedníčkou bola Mária Katarína Hrkľová.
V druhý deň podujatia si všetci účastníci pozreli pamätihodnosti Nadlaku, po čom nasledovalo vyhodnotenie súťaže, kde zaznelo, že aj tento ročník súťaže priniesol kvalitné a hodnotné práce, ktoré boli rôznorodé z hľadiska tematického zamerania. Účastníci sa rozlúčili s prísľubom, že o rok sa stretnú v Kovačici, kde sa uskutoční 21. Putovná súťaž, a tým budú pokračovať v tradícii vzájomného spoznávania a uchovávania dolnozemských hodnôt.
Zdroj: NRSNM