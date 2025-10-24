1632 – narodil sa holandský prírodovedec Antony van Leeuwenhoek, zakladateľ mikroskopickej techniky, objaviteľ červenej krvinky a autor prvého popisu baktérií.
1697 – rakúsky maršal Eugen Savojský sa so svojou jednotkou údolím rieky Bosna dostal do Sarajeva, ktoré potom ako dôležité turecké centrum vypálil.
1795 – uskutočnilo sa tretie delenie Poľska, ktoré prestalo de facto existovať. Po rozhodnutí o jeho rozdelení z rokov 1772 a 1793 rozdelili nakoniec aj zvyšnú časť krajiny. Varšava pripadla Prusku, Krakov Rakúsku, Litavsko a Kursko Rusku.
1797 – narodil sa vo Veselom katolícky biskup a národno-kultúrny dejateľ, prvý predseda Matice slovenskej Štefan Moyzes, významný reprezentant slovenského národného a politického života 50. a 60. rokov 19. storočia.
1912 – skončila sa Kumanovská bitka, v ktorej prvá srbská armáda pod velením regenta Aleksandara Karađorđevića počas dvoch dní bojov úplne porazila tureckú Vardarskú armádu Zekiho Pašu, čím zasadila Turkom rozhodujúci úder v prvej balkánskej vojne.
1929 – ceny akcií na newyorskej burze rapídne klesli a vyvolali paniku. Milióny Američanov tak v priebehu niekoľkých hodín prišli o všetky nasporené financie. Začala sa celosvetová hospodárska kríza.
1939 – v americkom meste Wilmington sa prvýkrát dostali do verejného predaja nylonové pančuchy.
1945 – do platnosti vstúpila Charta Organizácie Spojených národov, ktorú v júni 1945 v San Franciscu podpísalo 51 zakladajúcich krajín svetovej organizácie vrátane Juhoslávie.
1962 – do platnosti vstúpila blokáda Kuby USA.
2002 – zomrel v Bratislave spisovateľ a novinár Vladimír Ferko, priekopník literatúry faktu na Slovensku.