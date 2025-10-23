Nariadenie o obmedzení obchodných marží bude tento týždeň opäť zmenené z dôvodu nových tlakov obchodníkov na výrobcov a dodávateľov, vyhlásili dnes z Ministerstva vnútorného a zahraničného obchodu.
Uplatňovanie zmeneného nariadenia by malo začať v priebehu budúceho týždňa.
Ministerka vnútorného a zahraničného obchodu Jagoda Lazarevićová uviedla, že inšpekčné kontroly ukazujú, že sa obchodníci správajú čoraz zodpovednejšie a dodržiavajú nariadenie o obmedzení obchodných marží, avšak naďalej vyvíjajú tlak na dodávateľov, kvôli čomu bude prijatý dodatok k nariadeniu.
„Budúci týždeň bude nariadenie opäť zmenené v časti, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Obchodníkov budeme informovať, aby uzavreli dodatky k zmluvám so svojimi dodávateľmi, čím sa ich obchodný vzťah úplne právne zosúladí s nariadením. Robíme to práve kvôli tlakom, ktoré existovali, aby sa predišlo možnosti, že po skončení platnosti nariadenia budú fakturovať poplatky a účtovať niečo, čo teraz nemôžu. Je tu dosť strachu a my sme to rozpoznali,“ povedala Lazarevićová.
Zdôraznila, že Srbsko povolilo oveľa vyššie percento marží ako ostatné krajiny, ktoré prijali podobné opatrenia.