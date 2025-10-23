Národné zhromaždenie Srbska prijalo včera viacero zákonov, medzi ktorými je aj Zákon o osive a sadivovom materiáli poľnohospodárskych a okrasných rastlín.
V oznámení ministerstva sa uvádza, že právna úprava v tejto oblasti sa nemenila viac ako štyri desaťročia, a preto bolo nevyhnutné jej komplexné zlepšenie. Novým zákonom sa okrem iného zavádza jednotný certifikát ako dôkaz pôvodu a kvality osiva a sadivového materiálu, verejný register osiva a sadivového materiálu, ako aj úplná kontrola všetkých fáz výroby a obehu.
„Žijeme v období globálnych výziev v poľnohospodárstve – klimatické zmeny, nestabilita trhu a rast nákladov ovplyvňujú všetky krajiny sveta. Preto musí mať Srbsko silnú a zodpovednú poľnohospodársku politiku, ktorá zaručí potravinovú bezpečnosť a stabilitu výroby,“ uviedol minister poľnohospodárstva Dragan Glamočić.