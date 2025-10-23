V poslednom októbrovom čísle Hlasu ľudu monitorujeme priebeh osláv vzácneho jubilea tejto ustanovizne a novín – 81 rokov nepretržitého vychádzania nášho jediného slovenského týždenníka. Ovzdušie zo slávnostného udelenia cien a premiéry monografie Hlas ľudu – 80 rokov tradície, ktorá prebiehala v hlasľudovskom štúdiu 17. októbra, prináša už titulná strana.
Tohtoročné oslavy Dňa Hlasu ľudu v tomto čísle zostanú natrvalo dokumentované zábermi, riportami a obsiahlejšími záznamami z už spomenutej premiéry monografie, ako i z udelenia cien. Zo vstupnej rubriky vysúvame udelenie Ceny obce Knižnici Štefana Homolu pri príležitosti Dňa obce Báčsky Petrovec, ako i Ceny Samuela Tešedíka.
Z riportov z udalostí v rubrike Naše dediny vysúvame Úspech našinca Vladimíra Krnáča z Petrovca, ktorý exceloval v kvíze Superpotera, Pamiatku posvätenia chrámu a organový koncert v kovačickom a kulpínskom cirkevnom zbore, ako i veľký záujem o tortiádu aj napriek nepriaznivému počasiu v Kovačici.
V magazínovej prílohe Mozaika prinášame spomienku na národovca a učiteľa Karola Miloslava Lehotského st., zaujímavosti z príležitosti 280. výročia osídlenia Petrovca, posledné pokračovanie pravidelného seriálu spomienok univerzitného profesora a vedca Vladimíra Farkaša Ja som ňi sťato, ako i článok pri príležitosti stého výročia futbalu v Laliti o hráčoch Panónie, o ktorých sa vypráva.
Po bohatom kultúrnom a folklórnom víkende v rubrike Kultúra tejto téme je venovaných viac príspevkov: 10. festival Tvorí celá rodina v Aradáči, 43. Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč v Selenči, 22. Festival Zuzany Kardelisovej v Kysáči a uplynulý víkend prebiehali i tradičný Mini-tini fest v Starej Pazove, celovečerný program V šírom poli hruška a festival detského spevu Pieseň je naša radosť. Kvitujeme aj otvorenie výstavy Maľujeme svoj život z výtvarného školenia seniorov v Báčskom Petrovci.
Po inzerčných stranách lúštitelia krížoviek si znovu prídu na svoje a pre milovníkov športu je tu päť strán riportov ďalšieho jesenného kola futbalových zápasov. Nechýbajú ani záznamy zo šachového turnaja a zo súťaže vo varení rybacej polievky Zlatý kotlík, ktoré prebiehali v rámci Kovačického októbra. V seriáli fotografií mužstiev z Matičného turnaja v Pivnici na obálke tohto čísla Hlasu ľudu je mužstvo MOMS Laliť.