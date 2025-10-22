V stredu 22. októbra sa konali dve zasadnutia Mesta Nový Sad. Na prvom slávnostnom výborníci rozhodli, že Októbrovú cenu udelia Patrikovi Dridovi a Željkovi Andrićovi, kým na druhom zasadnutí medziiným schválili aj vyrovnanie rozpočtu, ktorý sa zvýši a bude vynášať 49,3 miliardy dinárov.
Pred slávnostným zasadnutím sa novinárom prihovoril primátor Mesta Nový Sad Žarko Mićin a vyhlásil, že dekan Fakulty športu a fyzickej výchovy Patrik Drid postavil dobro fakulty nad svoje vlastné záujmy a práve preto si zaslúžil Októbrovú cenu mesta. Za prínos opernému umeniu Željko Andrić, prvý sólista Opery Srbského národného divadla, dostane tiež Októbrovú cenu. Novembrové ocenenia za odvahu a humanitu cenu dostane Predrag Todorić, Aleksandra Andrićová ako úspešná džudistka a za oddanú starostlivosť o udržiavanie hygieny na území mesta Kristijan Knežević a Dejan Šakić, pracovníci VKP Čistoća, ako aj Kultúrno-umelecký spolok Svetozara Markovića.
Na pracovnom zasadnutí bolo viac ako 70 bodov rokovacieho programu a medzi nimi hlavný bol o vyrovnaní rozpočtu. „Vyrovnaním sme určili rozpočet na 49,33 miliardy dinárov, 362 miliónov dinárov je väčší vzhľadom na minulé vyrovnanie rozpočtu. Máme zvýšené príjmy z daní z príjmov a kapitálne príjmy,“ vyhlásil primátor Mićin. Podľa jeho slov to ukazuje, že sa ľudia zamestnávajú v Novom Sade a že je preto dôležitá stabilita a zahlásil, že sa v Novom Sade čoskoro otvorí aj 15. továreň.
Mićin dodal, že sa týmto vyrovnaním rozpočtu bude pokračovať vo vkladaní do zásobovania vodou a že sa realizuje všetko, čo sľúbil, keď nastúpil na miesto primátora mesta. Vyhlásil, že sú urobené regenerácie troch studní a že sa bude pracovať aj na vtláčaní drénov do studní a na preskúmaní novej studne na Petrovadínskej ade.