Pri príležitosti 23. októbra Dňa oslobodenia Nového Sadu v druhej svetovej vojne primátor Nového Sadu Žarko Mićin a predsedníčka Zhromaždenia mesta Nový Sad Dina Vučinićová spolu so zástupcami Juhobáčskeho správneho obvodu, Mestského výboru Zväzu združení bojovníkov národnooslobodzovacieho boja, Vojska Srbska a Organizácie záložných vojenských dôstojníkov mesta Nový Sad, položili vence na Pamätnom cintoríne bojovníkov národnooslobodzovacieho boja 1941 – 1945.
„V tento deň, 23. októbra, si pripomíname jeden z najdôležitejších dátumov v dejinách nášho mesta – deň, keď bol pred 81 rokmi Nový Sad oslobodený od fašistickej okupácie počas druhej svetovej vojny. Tento historický okamih nie je len víťazstvom zbrane, ale aj víťazstvom ducha, odvahy a túžby po slobode. Osloboditelia Nového Sadu vložili svoje životy do základov našej slobody. Našou povinnosťou je chrániť toto dedičstvo – nielen kladením vencov a slovami vďaky, ale aj zodpovedným konaním – budovaním mesta, v ktorom sloboda, rovnosť a dôstojnosť každého človeka predstavujú nedotknuteľné hodnoty,“ povedal primátor Mićin.