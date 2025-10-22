Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva Dragan Glamočić a zástupkyňa vedúceho Delegácie Európskej únie v Srbsku Plamena Halačeva dnes odovzdali prvých 19 rozhodnutí v rámci programu IPARD III na nákup nových traktorov v rámci Opatrenia 1 – Investície do fyzického majetku poľnohospodárskych podnikov, príjemcom, ktorí úspešne prešli procesom schvaľovania projektov.
Minister Glamočić spresnil, že prostredníctvom tejto verejnej výzvy, ktorej celková hodnota predstavuje 2,7 miliardy dinárov, podporu získa 369 poľnohospodárskych výrobcov, pričom EÚ financuje 75 % z tejto sumy a štát Srbsko viac ako 700 miliónov dinárov.
Uviedol, že nové traktory prinesú vyššiu produktivitu, nižšie náklady a menší vplyv na životné prostredie, pričom zdôraznil, že ide o ďalší krok k silnejšiemu, efektívnejšiemu a udržateľnejšiemu srbskému poľnohospodárstvu.
Podľa jeho slov to zároveň predstavuje dôkaz, že sa prostriedky EÚ a štátna podpora spájajú v spoločnom cieli – zabezpečiť našim poľnohospodárom moderné pracovné podmienky, porovnateľné s tými, ktoré existujú v Európskej únii.
Halačeva zdôraznila, že program IPARD predstavuje najvýznamnejšiu formu podpory Európskej únie poľnohospodárstvu a potravinárskemu sektoru v Srbsku, keďže umožňuje poľnohospodárom priamy prístup k nenávratným finančným prostriedkom.
Podľa jej slov boli prostriedky v rámci programu IPARD III výrazne zvýšené v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, čo odráža silný záväzok EÚ k rozvoju a modernizácii poľnohospodárskeho sektora v Srbsku, keďže EÚ vníma našu krajinu ako budúceho člena Únie.