Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić, predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Bálint Juhász a poslanec Národného zhromaždenia Bálint Pásztor navštívili včera spoločnosti v Bačinciach a v Martonoši, ktoré sa zaoberajú spracovaním kuracieho mäsa, resp. sušenej zeleniny, papriky a korenín.
Počas návštevy spoločnosti Superior Foods v Bačinciach bola otvorená nová časť prevádzky na spracovanie kuracieho mäsa, do ktorej investičná skupina Hodler Asset Management z Maďarska vložila sedem miliónov eur, čím bola zabezpečená modernizácia výroby a dodatočné kapacity.
Minister poľnohospodárstva Dragan Glamočić zdôraznil, že ide o významnú maďarskú investíciu, ktorá s pomocou programov zamestnanosti vlády Srbska integrovala dôležitý reťazec viac ako 50 kooperantov z celej krajiny.
Poslanec Národného zhromaždenia a líder vojvodinských Maďarov Bálint Pásztor zdôraznil, že v tejto továrni bude čoskoro pracovať viac ako 300 zamestnancov, a ako povedal, je veľmi dôležité, že sa maďarské investície rozšírili aj na miestne samosprávy, kde nežijú príslušníci maďarskej národnostnej menšiny, čo potvrdzuje silné strategické partnerstvo obidvoch krajín.
V rámci pokračovania programu sa v Martonoši uskutočnila návšteva spoločnosti Telek Paprika a prehliadka výrobných prevádzok.