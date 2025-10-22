Minister zahraničných vecí Marko Đurić vystúpil včera na zasadnutí Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov v New Yorku, na ktorom sa prerokúvala Správa generálneho tajomníka OSN o činnosti UNMIK za obdobie od marca do septembra 2025.
Đurić po zasadnutí Bezpečnostnej rady povedal, že toto zasadnutie bolo všetkým, len nie rutinným. „Keď sa hovorí o Kosove a Metóchii, nemôže to byť rutinné. Na príklade Kosova hovoríme o pošliapanom medzinárodnom práve,“ uviedol Đurić.
Podľa jeho slov je významné, že v BR OSN zazneli jasné odkazy a odsúdenia represie, nerešpektovania dohôd a násilia voči Srbom, a to aj zo strany zahraničných štátov, ktoré Kosovo a Metóchiu uznávajú, aj tých, ktoré ho neuznávajú.
„Počuli sme aj smutné predstavenie predstaviteľov Prištiny, ktorí chceli stav vykresliť v ružových tónoch a tvrdiť, že problém je v Srboch, obviňovali Srbov z genocídy a že prezident Srbska vyzýva na vojnu,“ dodal minister Đurić.