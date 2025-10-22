1725 – zomrel taliansky hudobný skladateľ Alessandro Scarlatti, významný predstaviteľ neapolskej opery.
1811 – narodil sa maďarský skladateľ, klavírny virtuóz, pedagóg, dirigent a významná osobnosť hudobného novoromantizmu Ferenc (Franz) Liszt.
1882 – zomrel maďarský básnik a prekladateľ János Arany.
1883 – predstavením opery Faust a Margaréta od Charlesa Gounoda otvorili Metropolitnú operu v New Yorku.
1885 – zomrel v Drienčanoch folklorista, zberateľ ľudových piesní a povestí, predstaviteľ štúrovskej generácie Pavol Dobšinský.
1906 – zomrel francúzsky postimpresionistický maliar Paul Cézanne.
1912 – Tretia srbská armáda generála Bozidara Jankovića porazila turecké sily v prvej balkánskej vojne a oslobodila Prištinu.
1927 – zomrel srbský spisovateľ Borisav Stanković.
1938 – československý prezident Edvard Beneš odišiel do anglického exilu.
1961 – v Novom Sade otvorili Pamätnú zbierku Pavla Beljanského. Srbský právnik a diplomat Beljanski bol zberateľom, ktorý zhromaždil najkompletnejšiu zbierku umeleckých diel srbského (a juhoslovanského) maliarstva prvej polovice 20. storočia. Študoval v Belehrade a Paríži. Ako diplomat Kráľovstva Juhoslávie pôsobil v Štokholme, Berlíne, Paríži, Ríme, vo Varšave a Viedni.