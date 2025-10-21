V nedeľu 19. októbra Šachový klub Kulpín sa zúčastnil tradičného skupinového šachového turnaja Kovačický október v Kovačici, ktorý mal tento rok medzinárodný charakter, keďže sa do neho zapojil aj tím šachistov z Nadlaku v Rumunska.
Kulpínsky šachový klub reprezentovali hráči: Petar Radosavljev, Radoslav Kolarski, Dalibor Kreko i Rastislav Širka. Počas turnaja mali tri víťazstvá, štyri prehry a jedno remízové kolo, čím obsadili piate miesto.
Účastníci z Kulpína veľmi ocenili výbornú organizáciu turnaja, ktorá bola podľa ich slov na vysokej úrovni.