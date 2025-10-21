Podľa návrhu nariadenia Rady Európskej únie bude tranzit ruského plynu cez EÚ do tretích krajín zakázaný od 1. januára 2026. Toto rozhodnutie bude potvrdené, keď Európsky parlament zaujme svoje stanovisko. Ako uvádza portál RTS, ministerka energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová upozornila, že Srbsko sa nachádza vo veľmi ťažkej a takmer bezvýchodiskovej situácii.
„Podstata je v tom, že Bulharsko nedovolí prietok ruského plynu cez Balkánsky prúd, čím bude v budúcnosti poškodené aj Srbsko,“ povedala ministerka a dodala, že dúfa, že vďaka vynikajúcim vzťahom prezidenta Vučića so svetovými lídrami nájdeme riešenie.
„Situácia je však takmer bezvýchodisková, vzhľadom na aktuálnu situáciu týkajúcu sa spoločnosti NIS. Naša krajina, ktorá sa nezúčastňuje žiadneho konfliktu, sa ocitla zasiahnutá bez vlastnej viny. Napriek všetkému urobíme všetko pre to, ako aj doteraz, aby občania nepocítili problémy, ktorým čelíme,“ uviedla Đedovićová-Handanovićová.