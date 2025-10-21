V pondelok 20. októbra sa v mestskom kine v Báčskej Palanke konalo zasadnutie pri príležitosti Dňa Obce Báčska Palanka. Podujatie sa nieslo v slávnostnej atmosfére za účasti predstaviteľov miestnej samosprávy, poslancov, predstaviteľov kultúrnych a spoločenských organizácií, ako aj početných hostí.
Tradične boli pred začiatkom schôdze položené vence na pamätné miesta, ako prejav úcty k významným historickým udalostiam a oslobodeniu obce.
Po slávnostnom úvode zasadnutia, do ktorého boli zaradené príhovory predsedu obce Branislava Šušnicu a predsedu Zhromaždenia obce Milana Čavića, nasledovalo udeľovanie Októbrových cien – prestížnych ocenení, ktoré obec každoročne udeľuje jednotlivcom a inštitúciám za mimoriadne zásluhy za rozvoj obce, kultúry, vzdelávania, športu a spoločenského života.
Medzi tohtoročnými laureátmi bol aj Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica. Októbrovú cenu prevzal predseda spolku Miroslav-Juraj Béla, a to na návrh Janka Čérného z Čelareva. Toto ocenenie je uznaním 60-ročnej práce spolku, ktorý svojou činnosťou uchováva, rozvíja a šíri slovenskú kultúru a umelecké hodnoty.
Októbrovú cenu získali aj: humanitárne združenie Srce za Kosmet z Báčskej Palanky za dlhoročnú pomoc a solidaritu a združenie občanov SAČ FEST z Novej Gajdobry za úspechy v spoločenskej a kultúrnej oblasti.
V kategórii jednotlivcov cenu získali: Nemanja Maletin a Borislava Vurdeljová za vedecko-výskumnú činnosť a Simo Boltić za výnimočné športové výsledky.