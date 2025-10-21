Fakt, že Majstrovstvá sveta futbalistov do 20 rokov neustále a na každom turnaji ponúkajú množstvo prekvapení a nečakaných výsledkov, sa potvrdil aj tentoraz, keď v noci na pondelok v Čile vyvrcholil už 24. ročník tzv. Mundialita.
Konštatujeme to z dôvodu triumfu Maroka, ktoré vo finále výsledkom 2 : 0 porazilo Argentínu, a tak sa táto krajina zo severu Afriky prvýkrát v dejinách podujatia ovenčila medailou – a hneď zlatou.
Vo finále bola Argentína favoritom, predovšetkým pre svoju bohatú futbalovú tradíciu, ale Maročania potvrdili, že nie náhodou postúpili až do finále a napokon získali cennú trofej.
Obidva góly vo finále padli v prvom polčase, presnejšie v prvej tretine zápasu, keď dvakrát precízny bol Mohamed Yassir Zabiri, hráč portugalského celku Famalicão.
Zaujímavé je, že Argentína vo finále absolútne dominovala a až 75 percent aktívnej hry mali loptu jej hráči vo svojich nohách. Vytvorila viac šancí, ale nič nestačilo na triumf. Maroko vedelo odolať všetkým útokom a nátlaku.
Ako sme spomenuli, triumf Maroka predsa nie je náhodný. V skupine obsadilo prvé miesto, keď porazilo Brazíliu a Španielsko (pravda, proti Mexiku v poslednom kole prehralo, no postup už malo zabezpečený). V osemfinále prekonalo Južnú Kóreu, potom aj Spojené štáty americké a v semifinále po strieľaní penált zdolalo aj Francúzsko.
Na druhej strane Argentína utrpela jedinú prehru práve vo finále. V skupine bola maximálna a získala deväť bodov, potom pred nimi kapitulovali Nigéria, Mexiko a Kolumbia.
O turnaji a jeho histórii
Maroko sa teší z prvého majstrovského titulu na Majstrovstvách sveta futbalistov do 20 rokov a má príležitosť stať sa prvou z celkovo deviatich selekcií, ktorá bude svoj titul na nasledujúcom turnaji obhajovať, keďže ani jeden z predchádzajúcich ôsmich šampiónov sa na ďalší šampionát nekvalifikoval.
Zároveň sa Maroko stalo druhou africkou krajinou, ktorá na Mundialite vyhrala. Pred ním sa to podarilo Ghane v roku 2009, zatiaľ čo Nigéria síce dvakrát vystúpila do finále, ale ani raz sa jej nepodarilo triumfovať.
Najúspešnejšou reprezentáciou je stále Argentína, ktorá má na konte šesť titulov, ale posledný datuje z roku 2007. Potom je tu Brazília s piatimi titulmi, no aj Brazílčania naposledy oslavovali príliš dávno – v roku 2011.
Ako vieme, Srbsko sa stalo šampiónom v roku 2015 na turnaji na Novom Zélande, keď vo finále porazilo práve Brazíliu. Odvtedy však naša reprezentácia na záverečnom turnaji už neúčinkovala. Prvú ďalšiu príležitosť bude mať v roku 2027, keď sa Majstrovstvá sveta do 20 rokov uskutočnia v Azerbajdžane a Uzbekistane. Kvalifikáciou na tento šampionát budú Majstrovstvá Európy hráčov do 19 rokov, ktoré počas leta 2026 zorganizuje Wales.
Na záver spomeňme, že podujatia FIFA sa po skončení turnaja v Čile v tomto roku nekončia. V Katare totiž už od 3. do 27. novembra prebiehať budú Majstrovstvá sveta hráčov do 17 rokov.
Bude to prvý turnaj pod patronátom FIFA, na ktorom vystúpi až 48 reprezentácií. Pôjde tak o akúsi generálnu skúšku pred budúcoročným Mundialom v USA, Kanade a Mexiku, kde sa takisto po prvýkrát predstaví 48 selekcií.