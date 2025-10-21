V tomto roku členovia – ochotníci kovačického Hudobno-folklórneho súboru V šírom poli hruška oslávili 62 rokov pôsobenia tohto hudobno-tanečného telesa. Z tej príležitosti usporiadali tradičný kultúrno-umelecký program.
Program bol dynamický a pútavý, vystriedali sa na ňom terajší členovia spolku a ich hostia. Na programe vystúpili členovia folklórnych súborov: DFS Hruštička (všetky tri vekové skupiny), DFS Vločka pôsobiaci pri ZŠ Mladých pokolení v Kovačici a folklórna skupina Rozmarín – seniori, pôsobiaca pri DK.
Osobitné body patrili sólistom: Sebastijanovi a Dominikovi Kizúrovcom, Lukovi Stojkovićovi, Iskre Hajkovej a Maríne Zdychanovej, ako aj speváckym skupinám – chlapčenskej speváckej skupine, ženskej a dievčenskej speváckej skupine pôsobiacich pri DK.
Hostia z Padiny SKUS Slnečnica sa predstavili tancom a spevom mužskej speváckej skupiny. Program, ktorý doznel hymnickou piesňou V šírom poli hruška stojí, moderovala Jarmila Paulíková.