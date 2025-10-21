Súčasťou programu Kovačického októbra aj v tomto roku bol skupinový šachový turnaj, na ktorom sa už pravidelne zúčastňujú kluby zo slovenských vojvodinských prostredí a z územia Obce Kovačica. Tohtoročný 8. turnaj sa usporiadal v nedeľu 19. októbra vo veľkej sieni Miestneho spoločenstva s účasťou deviatich skupín, medzi ktorými boli aj hostia z Rumunska, takže súťaž mala aj medzinárodný charakter.
Na turnaji hrali šachisti z Padiny, Kulpína, Debeljače, Jánošíka, Selenče, Aradáča, Kovačice (dve skupiny) a z rumunského Nadlaku. Po odohraných ôsmich kolách najlepší výsledok mal domáci tím Kovačica, ktorého členovia získali 22 bodov.
Rovnaký počet bodov získali aj šachisti z Aradáča, ktorí však obsadili druhé miesto, lebo súhrnne mali o dve výhry menej od Kovačičanov. Tretie miesto obsadili šachisti zo Selenče, ktorí získali 18 bodov.
Na záver turnaja bolo slávnostné udeľovanie pohárov prvým trom skupinám a nasledovalo kamarátenie pri spoločnom obede a občerstvení.