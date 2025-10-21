1125 – zomrel v Prahe český kronikár, najznámejší český dejepisec z obdobia stredoveku a dekan pražskej kapituly Kosmas, autor Kroniky české.
1422 – zomrel francúzsky kráľ Karol VI., ktorý na tróne strávil 42 rokov.
1750 – narodil sa v Častej jeden z popredných slovenských osvietenských spisovateľov a katolícky kňaz Juraj Fándly.
1760 – narodil sa japonský maliar Katsushika Hokusai, hlavný predstaviteľ realizmu v japonskej maľbe.
1833 – narodil sa švédsky priemyselník, chemik, vynálezca dynamitu Alfred Nobel.
1866 – v Pittsburghu (USA) vyšlo prvé číslo Amerikánsko-slovenských novín, ktoré vydával Janko Slovenský.
1877 – narodil sa americký lekár, biochemik a bakteriológ Oswald Theodore Avery, zakladateľ molekulovej genetiky a imunochémie, spoluobjaviteľ genetického významu kyseliny DNA.
1921 – založený bol Srbský aeroklub.
1922 – zomrel srbský novinár, politik a spisovateľ Jaša Tomić. Vzdelanie získal v rodnom Vršci, Temešvári a Kecskeméte.
1941 – nacistickí okupanti v Kragujevci vyvraždili všetko mužské obyvateľstvo srbskej národnosti v počte 7 000 osôb.
1961 – v Novom Sade otvorili Spomienkovú zbierku Pavla Beljanského.
1967 – vo Washingtone sa uskutočnila najväčšia protivládna demonštrácia v dejinách USA. Niekoľko stoviek tisíc demonštrantov protestovalo proti vojne vo Vietname.
1969 – zomrel americký prozaik francúzsko-kanadského pôvodu, básnik a príslušník generácie beatnikov Jack Kerouac.