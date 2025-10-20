Divadelným predstavením Bohdana, autora a režiséra Mateja Struhára a v podaní Divadelného súboru Jána Chalupku z Brezna, doznela prvá časť tohtoročných Divadelných dní Tomáša Hriešika Máška v Kovačici.
Dom kultúry 3. októbra bol v dňoch 11. až 17. októbra hostiteľom troch divadelných súborov, ktoré vystúpili na tohtoročných Máškových dňoch. Okrem uvedeného predstavenia zo Slovenska vystúpili aj divadelníci KUS Jána Kollára zo Selenče s predstavením Vitajte na zabíjačke! a pre najmladších bolo zahrané predstavenie v podaní DS Teatrić z Belehradu. Tužno pače
Podľa slov riaditeľa kovačického DK Jána Tomáša, Divadelné dni Tomáša Hriešika Máška doznejú 22. novembra, keď staropazovskí herci Slovenského divadla VHV SKUS hrdinu Janka Čmelíka a Strediska pre kultúru predvedú inscenáciu Vladimíra Hurbana Vladimírova Zem, ktorú režíroval a textuálne upravil Alexander Bako.