V piatok 17. októbra sa v Základnej škole maršala Tita v Padine uskutočnil detský festival Pieseň je naša radosť, na ktorom sa predstavilo až 34 spevákov v dvoch vekových kategóriách.
V kategórii nižších ročníkov prvú cenu získala Sára Samporová, druhú Laura Majdlenová a tretiu Leona Kováčová.
V kategórii vyšších ročníkov prvú cenu si odniesla Dária Poničanová, druhú cenu získala Dária Tomášiková a tretie miesto obsadila Tea Trnovská.
Za najlepšie kroje boli pochválení Leona Kováčová, Viktorián Petráš, Tea Trnovská a Vladimír Valenta.
Cenu publika získali Lana Tomášiková a Dária Tomášiková a cenu orchestra si odniesli Sára Samporová a Dária Poničanová.