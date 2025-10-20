V súťažnej časti Festivalu Zuzany Kardelisovej diváci si pozreli tri predstavenia, ktoré hodnotila odborná porota. Rozhodnutie poroty zverejnila predsedníčka Milina Chrťanová, diplomovaná bábkoherečka, a ceny udelil riaditeľ KC Kysáč Pavel Surový. Členmi poroty boli i Jasmina Pavlovová, herečka, a Ján Privizer, herec a režisér.
Odborná porota odmenila Alexandru Čížikovú za stvárnenie postavy Klarisy v predstavení Nepobehuj tu nahá! autora Georga Feydeaua v réžii Alexandra Baka. Porota ocenila Alexandra Baka za zveľadenie činnosti našich prostredí, Mateja Struhára za scenár, scénu, réžiu, kostýmy a masky v autorskom predstavení Bohdana, celý divadelný súbor Slovenského divadla VHV Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka a Strediska pre kultúru zo Starej Pazovy za kreatívne zladenie všetkých zložiek vrátane hereckých výkonov, scénografie, dramaturgie a réžie v predstavení Zem.
Osobitné ceny Kultúrneho centra Kysáč udelili: Divadelnému súboru Jána Chalupku z Brezna zo Slovenskej republiky; Cenu za prácu ženskej osoby pri realizácii predstavenia udelili Eleonóre Kerešovej za asistenciu réžie v predstavení VHV Zem; Cenu Zuzany Kardelisovej za najlepšie stvárnenie ženskej postavy na festivale odborná porota udelila Emme Boškovej za stvárnenie postavy Bohdany v predstavení Bohdana; Cenu za najlepšie predstavenie na Festivale Zuzany Kardelisovej udelili predstaveniu Bohdana v predvedení členov súboru Jána Chalupku z Brezna.
Predstavenie, ktoré bude predstavovať slovenskú divadelnú tvorbu zo Srbska na Festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom, je predstavenie Zem autora Vladimíra Hurbana Vladimírova v réžii Alexandra Baka a v podaní členov Slovenského divadla VHV SKUS hrdinu Janka Čmelíka a Strediska pre kultúru Stará Pazova.
Po udelení cien posledný festivalový večer patril hosťujúcemu predstaveniu Gospođa ministarka Ochotníckeho divadla Mirka Tatalovića-Ćiru z Novej Pazovy autora Branislava Nušića a v réžii Alexandra Baka v srbskom jazyku.