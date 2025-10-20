Včera večer sa v Dome kultúry v Selenči už po štyridsiaty štvrtý raz konal festival Zlatý kľúč, ktorý dlhé desaťročia predstavuje jedinečné spojenie tvorivosti autorov, skladateľov a interpretov zo slovenských prostredí vo Vojvodine. Desať nových skladieb si vypočuli nielen prítomní diváci, ale aj televízni diváci prostredníctvom priameho prenosu RTV Vojvodina.
Festival otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková, ktorá vo svojom príhovore pripomenula dlhú tradíciu tohto podujatia a jeho význam pre zachovanie a rozvoj slovenskej hudobnej tvorby v Srbsku. Prítomní si minútou ticha uctili pamiatku na Katarínu Melegovú-Melichovú z Báčskeho Petrovca – dlhoročnú spolupracovníčku festivalu, ktorá výrazne prispela k jeho rozvoju ako členka poroty a organizátorka.
Najvyššie festivalové ocenenie – prvú cenu za skladbu – získal Samuel Kováč za pieseň Ako na dlani, ktorá si odniesla aj sošku NRSNM. Zaspievala ju Martina Sklabinská.
Druhé miesto patrilo Natanaelovi Fialovi Promonaelovi za skladbu Pozeraj sa do nebies a tretie miesto získal Boris Gabríni za pieseň Zrno nádeje, interpretky Jany Stupavskej.
Cenu za interpretáciu si odniesla Mária Magdaléna Torňošová za emotívne podanie piesne Tisíc nevypovedaných slov. Cenu za najlepší text získala Anička Chalupová za skladbu Keď vietor nás niesol. A napokon Cenu obecenstva, o ktorej rozhodli diváci v Dome kultúry, si odniesla Tamara Melegová za interpretáciu piesne Čo znamená čas, ktorej autorkou je Martina Trusinová.
Odbornú porotu tvorili Aleksandar Dujin (predseda), Ondrej Pavčok a Mariana Marčoková-Valentová. Texty samostatne hodnotila Mária Kotvášová-Jonášová. Hudobnú zložku festivalu podporil orchester v zložení Boris Gabríni (gitara), Vlastislav Struhár (gitara), Ladislav Kekéz (klávesy) a Janko Šalamun (bicie).
V revuálnej – retrospektívnej časti sa predstavili interpreti, ktorí svojimi hlasmi i spomienkami pripomenuli bohatú históriu festivalu: Rastislav Struhár, Marína Semartonská, Andrea Lačoková, Miroslav Zvara a Boris Gabríni.
Medzi hosťami tohtoročného festivalu boli aj Ljiljana Bekčićová, predstaviteľka ministerstva pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg, Snežana Jankovićová, pomocníčka pokrajinského tajomníka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, Dávid Altdorfer, tretí tajomník Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade, Lela Milinovićová, predsedníčka Obce Báč, Aleksandra Berićová, predsedníčka Zhromaždenia Obce Báč, Elena Turanská, predsedníčka Výkonnej rady NRSNSM, Anna Speváková, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Marína Vrabčeniaková, predsedníčka Rady MS Selenča, a Marína Balabanová, predsedníčka organizačno-správnej rady festivalu.