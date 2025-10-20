Agentúra pre bezpečnosť cestnej premávky spustila kampaň s názvom Neutekaj životu – prechádzaj po priechode, zameranú na bezpečnosť chodcov v období, keď sa zhoršujú poveternostné podmienky a skracuje sa svetlá časť dňa.
Ako uvádza agentúra, v Srbsku každoročne zahynie približne 130 chodcov a okolo 2 600 je zranených. Chodci tvoria 26 % všetkých obetí dopravných nehôd. Polovicu usmrtených chodcov tvoria osoby staršie ako 65 rokov, ktoré predstavujú najohrozenejšiu vekovú skupinu medzi chodcami.
Najviac dopravných nehôd s chodcami sa stáva v zimných mesiacoch, keď je znížená viditeľnosť v dôsledku snehu, ľadu, dažďa a hmly.