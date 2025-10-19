Spoločnosť Elektrodistribúcia Srbska informuje, že sú na zajtra plánované práce na elektrickej sieti v Jánošíku.
Od 10. do 12. hodiny elektrinu nebude mať celá dedina, rovnako ako aj susedná dedina Lokve.
V pondelok 20. októbra sa v priestoroch divadla Janka Čemana v Pivnici uskutoční pravidelná akcia darovania krvi. Záujemcovia budú môcť darovať krv od 8.00 do 11.00 hodiny. Akciu organizuje Červený kríž Vojvodiny...Čítaj viacDetails
745 – zomrel írsky spisovateľ, satirik Jonathan Swift, okrem iného autor známeho diela Gulliverove cesty. 1812 – francúzsky cisár Napoleon I. musel nariadiť opustenie Moskvy a začať ústup z Ruska. Bol to začiatok konca...Čítaj viacDetails
V nedeľu 19. októbra o 18.00 Divadlo VHV z Báčskeho privíta Divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna s predstavením Bohdana. Rezervácie nie sú potrebné, predstavenie sa bude hrať na veľkej scéne. Vstupné je...Čítaj viacDetails
Vedúca kovačického chóru Alžbeta Hriešiková s predstaviteľmi organizácie penzistov z Kovačice (foto: z archívu chóru Viva la musica) Spevácky zbor dôchodcov Viva la musica z Kovačice sa pravidelne zúčastňuje republikovej prehliadky chórov,...Čítaj viacDetails