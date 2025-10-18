V nedeľu 19. októbra o 18.00 Divadlo VHV z Báčskeho privíta Divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna s predstavením Bohdana.
Rezervácie nie sú potrebné, predstavenie sa bude hrať na veľkej scéne. Vstupné je 400 dinárov.
Dej predstavenia Bohdana odráža stredoeurópsky mýtus o premenách a treste, ktorý možno zmierniť len čistotou srdca a silou vôle. Príbeh má aj v súčasnosti silnú rezonanciu vo svete, v ktorom sa z medziľudských vzťahov vytráca súdržnosť a láskavosť. Bohdanin príbeh zdôrazňuje význam rodinných väzieb a dôležitosť vzájomnej pomoci. Ide o multižánrovú inscenáciu, ktorá využíva živú hudbu, tanec, pohyb i prvky bábkového divadla.