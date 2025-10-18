Spevácky zbor dôchodcov Viva la musica z Kovačice sa pravidelne zúčastňuje republikovej prehliadky chórov, ktorá sa každoročne koná v inom prostredí. Tohtoročná 20. Republiková prehliadka chórov a speváckych zborov sa uskutočnila 16. októbra v Dvorane Park v Aranđelovci a zhromaždila vyše 400 účastníkov.
Kovačický chór penzistov Viva la musica pod vedením Alžbety Hriešikovej na tejto prehliadke obsadil 3. miesto a získal pohár, čo je veľkým úspechom vzhľadom na silnú konkurenciu na republikovej úrovni. Je to zároveň priliehavou odmenou za desaťročnú činnosť tohto speváckeho zboru.