Festival Zuzany Kardelisovej, ktorý sa začal vo štvrtok 16. októbra, včera pokračoval najprv pietnou spomienkou pri hrobke divadelnej ochotníčky Zuzany Kardelisovej na kysáčskom cintoríne a potom večer o 18.00 h v Knižnici Michala Babinku okrúhlym stolom na tému 120 rokov divadelníctva v Kysáči.
Prítomných privítala a okrúhly stôl moderovala Andrea Miháľová. O svojich hereckých a režisérskych začiatkoch, spomienkach na známych režisérov a hercov v Kysáči, predstaveniach, ťažkostiach, s ktorými sa v tejto práci stretali, hovorili hostia – herci a režiséri – kysáčsky Ján Kohút-Pevac a pazovský Alexander Bako. O 20.00 h staropazovskí herci Slovenského divadla VHV SKUS hrdinu Janka Čmelíka a Strediska pre kultúru predviedli inscenáciu Vladimíra Hurbana Vladimírova Zem, ktorú režíroval a textovo upravil Alexander Bako. Predstavenie Zem prináša príbeh o mladej dievčine Jude, nešťastnej láske a tragickom osude postáv bojujúcich s túžbou po majetku a alkohole v prostredí morálneho úpadku slovenskej dediny.
Dnes o 20.00 h si milovníci divadla môžu pozrieť predstavenie Bohdana Divadelného súboru Jána Chalupku z Brezna zo Slovenskej republiky, autora a režiséra Mateja Struhára.