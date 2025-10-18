V ateliéri Tatiany Miliny Turanovej v Báčskom Petrovci sa tento rok začal nezvyčajný projekt s názvom Škola maľovania pre seniorov. Autorka projektu Turanová prezradila, že ide o školu určenú pre tých, ktorí sa chcú nielen naučiť základy výtvarného umenia, ale aj zabaviť sa, nadviazať nové priateľstvá a zachytiť na plátno najkrajšie momenty svojho života. Školenie seniorov pokračovalo aj v nasledujúcich týždňoch a soboty boli vyhradené na základné oboznámenie sa s technikami práce so štetcom.
Vo štvrtok 16. októbra, ako ouvertúra pred tradičným programom Slnečná jeseň života venovaným staršej populácii, sa vo foyeri Slovenského vojvodinského divadla uskutočnilo otvorenie výstavy obrazov absolventov tohto kurzu. Na výstave sa predstavili seniori z Petrovca, Kulpína, Báčskej Palanky a Kysáča, ktorí v rámci tohto školenia vytvorili svoje prvé diela. Výstava obsiahla 20 autorov a 35 ich obrazov. Tí sa na svojich prvotinách rozhodli vyjadriť svoje spomienky, sny a pohľady na svet prostredníctvom akrylovej maľby na plátno.
O výstave v rámci vernisáže hovorili moderátorka programu Ema Turanová a autorka projektu Tatiana Milina Turanová. Na domácej pôde výstavu otvorila Alexandra Horvátová, riaditeľka SVD. Detská spevácka skupina Perličky, ktorá pôsobí pri YMCA pod odbornou rukou Marieny Stankovićovej-Krivákovej a za hudobného sprievodu Vladimíra Kováča na syntetizátore sa niekoľkými pesničkami predstavila obecenstvu.
V letáčiku k tejto výstave návštevníci si mohli prečítať aj slová učiteľa výtvarnej kultúry vo výslužbe Milana Vereša a jeho dcéry Tatiany Miliny Turanovej: „Táto výstava je dôkazom, že tvorivosť nepozná vekovú hranicu. Výtvarné umenie je oslavou života, spomienok a krásy, ktorá sa rodí tam, kde sa stretne srdce, farba a plátno. V dielach účastníkov nachádzame čistotu gesta, úprimnosť farieb a spontánnu kompozíciu, ktorá nie je zaťažená akademickou dokonalosťou, ale pramení z hlbokej potreby zachytiť pocit, spomienku, či jedinečný okamih.“
Výstava potrvá do 16. novembra 2025.