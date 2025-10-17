Z príležitosti Dňa Hlasu ľudu v miestnostiach tejto novinovo-vydavateľskej ustanovizne v Báčskom Petrovci bola usporiadaná premiéra monografie Hlas ľudu – 80 rokov tradície.
Účastníkov a hostí v mene riaditeľky NVU Hlas ľudu Milany Arňašovej Radićovej privítala moderátorka Alexandra Čížiková, a to koordinátorku pre kultúru NRSNM Svetlušu Hlaváčovú, predstaviteľky Obce Báčsky Petrovec, predstaviteľov Správnej a Dozornej rady NVU Hlas ľudu a riaditeľa SVC Andreja Kunčáka.
O monografii hovorila šéfredaktorka týždenníka Hlas ľudu Anna Horvátová a do sveta ju symbolickým krstom vyprevadili predsedníčka Správnej rady Daniela Lazorová a zamestnanec ustanovizne Ján Lačok.
Súčasťou programu oslavy Dňa Hlasu ľudu bolo aj slávnostné udelenie ročných novinárskych Cien Hlasu ľudu a časopisu Vzlet, ako aj jubilejných cien.
Tohtoročnými laureátmi sú Miroslav Pap (1. cena novín Hlas ľudu), Anna Lešťanová (2. cena novín Hlas ľudu), Danuška Berediová-Banovićová (3. cena novín Hlas ľudu), Anna Legíňová (Cena pre dopisovateľa Hlasu ľudu), Jaroslav Čiep (Cena Ota Filipa za najlepšiu fotografiu v Hlase ľudu), Miroslav Pap (Cena Ota Filipa za najlepšiu športovú fotografiu v Hlase ľudu), Jasmina Pániková (Cena Ota Filipa za najlepšiu fotografiu v časopise Vzlet) a Laura Radosavljevová (Cena časopisu Vzlet). Jubilejnú cenu za odpracovaných 20 rokov dostal Ján Lačok, referent pre finančné a účtovnícke práce NVU Hlas ľudu.