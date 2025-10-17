Včera v Obecnej knižnici v Kovačici v družnej atmosfére bola usporiadaná prezentácia Slovenského kultúrneho klubu. Prítomných privítal riaditeľ Obecnej knižnice v Kovačici Slobodan Stevanovski, kým o klube hovoril jeho zakladateľ Vladimír Valentík.
Pri tejto príležitosti poďakoval kovačickej knižnici za pozvanie a vyzdvihol, že s kovačickou knižnicou roky vynikajúco spolupracujú. „Keďže sme v tomto roku Zimu s knihou neusporiadali v Kovačici a Padine, riaditeľ knižnice ma tentoraz požiadal, aby som prišiel predstaviť Slovenský kultúrny klub, ktorý je širšej verejnosti známy predovšetkým ako vydavateľ Slovenského svetového kalendára, ale aj kníh a okrem toho je aj organizátorom výtvarných výstav, partnerom projektu Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity v Banskej Bystrici, organizátorom Letného tábora v Jánošíku a Letnej školy výtvarného umenia pre deti,“ povedal okrem iného Valentík.
Slovenský Kultúrny klub ako občianske združenie má bohatú činnosť. Budúci rok oslávia 10 rokov pôsobenia. Klub v priebehu týchto deväť rokov vydal zo 10 kníh a v tomto roku do tejto chvíle vydali už päť. Momentálne pripravujú 10. ročník Slovenského svetového kalendára do tlače a do konca roka vyjde úhrnne 11 kníh.